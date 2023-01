Takiego morsowania w tym roku nie było. Porywisty wiatr, przenikliwe zimno i nowicjusz ZDJĘCIA

Jak zwykle dopisali mieszkańcy Sieradza, powiatu sieradzkiego, zduńskowolskiego oraz łaskiego. Jacek Mikołajczyk, sternik Sieradzkiego Klubu Morsa poinformował jednocześnie, że w dniach 10-12 lutego planowana jest wyprawa klubowiczów nad Bałtyk, a konkretnie do Władysławowa. - Do zakończenia morsowego sezonu mamy natomiast jeszcze dziewięć spotkań - mówi Jacek Mikołajczyk. - Liczymy, że będzie jeszcze okazja na kąpiel ze śniegiem. Póki co cieszmy się tym co jest.

Sieradzkie morsy planują natomiast w pierwszy dzień wiosny huczne zakończenie sezonu morsowego.

- Liczmy, że zawitają wtedy do Sieradza miłośnicy zimnych kąpieli z całego naszego regionu, nie tylko województwa łódzkiego - mówi. - W każdym razie marzy nam się w Sieradzu morsowanie jakiego jeszcze tu nigdy nie było. Spotkanie podsumowujące sezon planujemy oczywiście obok mostu wiszącego nad rzeką Wartą.

Dodajmy, ze kolejna kąpiel zaplanowana jest na najbliższą niedzielę (22 stycznia). Tradycyjnie już w samo południe.