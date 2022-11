Takiego otwarcia ŁKS Commercecon jeszcze nie miał. Łódzkie Wiewióry śrubują rekord

Łodzianki w dwóch pierwszych setach wygrały tak wysoko, jakby to była gra szkolna, albo sparing z młodzieżą. 25:14, 25:13 to wyniki dwóch pierwszych setów. Dopiero w trzeciej partii rozluźnione łodzianki pozwoliły rywalkom nawiązać w miarę równorzędną rywalizację. Jednak od niepewnego stanu 17:16 Łódzkie Wiewióry wrzuciły szósty bieg i wygrały do 20.

MVP meczu uznano Aleksandrę Grykę (10/12 = 83% w ataku + 4 bloki)

Po czterech meczach Tauron Ligi ŁKS Commercecon ma na koncie 4 zwycięstwa i stosunek setów 12-0. Nasz Dream Team w tym sezonie ma bilans 15-0, bo trzeba jeszcze doliczyć mecz Pucharu Polski.

Następny mecz łodzianki zagrają w poniedziałek o 20.30 na wyjeździe z #Volley Wrocław.

ŁKS Commercecon - Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:14, 25:13, 25:20)

ŁKS Commercecon: Aleksandra Gryka 14, Roberta Ratzke 3, Zuzanna Górecka 11, Klaudia Alagierska-Szczepaniak 12, Valentina Diouf 5, Julita Piasecka 8, Paulina Maj Erwardt (l) oraz Anastazja Hryshchuk 3, Natalia Dróżdż. Kinga Drabek (l), Lana Scuka 1. Trener: Alessandro Chiappini.