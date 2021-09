Takiej atmosfery wokół Widzewa nie było od 11 lat. Koronkowa akcja i wniebowzięci kibice

Po tamtym awansie osiągniętym 11 lat temu widzewiacy tylko się staczali po równi pochyłej: 9, 11, 13, 15 miejsce w ekstraklasie, 17 w pierwszej lidze i otchłań w postaci czwartej, trzeciej i drugiej ligi. Teraz Widzew idzie w górę i coraz głośniej puka do elity, czyli tam, gdzie jest jego miejsce. Takiej atmosfery wokół Widzewa i takich pochwał nie było od 11 lat.

Ostatnie pochwały Widzew zebrał po meczu z GKSKatowice. Spotkanie z tym rywalem oglądało 17.091 widzów, którzy stworzyli najliczniejszą widownie, która w tym sezonie zgromadziła się na stadionie przy al. Piłsudskiego. Jak pisze widzew.com, piątkowy mecz miał wyjątkową oprawę, o którą zadbali najzagorzalsi fani z trybuny „pod Zegarem”, którzy przygotowali okazjonalną kartoniadę i transparent. Po rozpoczęciu prezentacji oczom kibiców ukazał się napis „RTS”, połączony z transparentem, na którym znalazło się hasło „W imię trzech liter”.

Bohaterem meczu był Juliusz Letniowski z dorobkiem 70 procent głosów zwyciężył w plebiscycie na Zawodnika Meczu z GKS Katowice, organizowanego we współpracy z firmą ET Promo. Dwie akcje Juliusza Letniowskiego i strzały zza pola karnego dały prowadzenie 2:0. Przy pierwszej sytuacji piłka odbiła się jeszcze od stopy Bartosza Guzdka. Przy drugiej rykoszetów nie było, płaski strzał trafił do siatki katowiczan.

Trzeciego gola zdobył także płaskim strzałem zza pola karnego Mateusz Michalski. To była koronkowa akcja składająca się z 16 podań: Krystian Nowak – Patryk Stępiński – Konrad Reszka – Krystian Nowak – Patryk Stępiński – Krystian Nowak - Daniel Tanżyna - Juliusz Letniowski - Krystian Nowak - Marek Hanousek - Juliusz Letniowski - Mateusz Michalski - Marek Hanousek - Karol Danielak - Paweł Zieliński - Bartosz Guzdek - Mateusz Michalski. Akcja sezonu. „Ależ my gramy w piłkę” – krzyczał komentator. Zaangażowanych w tę akcję było 10 piłkarzy Widzewa, tylko bez Dominika Kuna.

Pięknego gola zdobył też Karol Danielak, z kąta pod poprzeczkę, ale był spalony. Goście strzelili honorową bramkę w ostatniej minucie. Konrad Reszka zastępujący Jakuba Wrąbla, który na rozgrzewce poczuł lekki ból mięśnia przywodziciela, zagrał bardzo dobrze, nie miał szans przy tym golu.

Gościem honorowym podczas meczu Widzewa z GKS Katowice był Marek Koniarek, dwukrotny mistrz Polski w barwach Widzewa i drugi najskuteczniejszy strzelec w barwach łódzkiego klubu. Marek Koniarek z rąk Marcina Tarocińskiego otrzymał pamiątkową koszulę i został przyjęty gromką owacją ze strony trybun. Zdaniem wielu Widzew już prawie gra tak, jak w czasach Marka Koniarka. ą