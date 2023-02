Talent Roku Konrad Barcz. Trzy pokolenia sportowych mistrzów. Sukcesy osiągają dziadek, mama i syn

Przygoda życia Konrada Barcza zaczęła się kilka lat temu. Dziadek, Wiktor Napióra, szef firmy Hurtap w Łęczycy, zakochany w sporcie po uszy, zaangażowany w Widzew i piłkę nożną, sprezentował wnuczkowi profesjonalny rower. Ten prezent to był strzał w dziesiątkę.

Rodzina państwa Napiórów jest obciążona genetycznie w dobrym tego słowa znaczeniu. – Najpierw tata miał związki z łucznictwem, piłką nożną i kolarstwem górskim, ja reprezentowałam Polskę na mistrzostwach świata w długodystansowych wyścigach konnych i jestem honorowym ambasadorem sportu – mówi Alicja Napióra. – Konrad najpierw kontynuował zamiłowanie dziadka do piłki nożnej. Zaczął trenować już w wieku 6 lat w Widzewie i Górniku Łęczyca.

Problemy zdrowotne spowodowały, że Konrad musiał przerwać aktywność fizyczną. Na szczęście nie trwało to długo i nasz Talent Roku wrócił do sportu i dziś życia bez tej pasji sobie nie wyobraża.

Konrad zaczął jeździć na rowerze. Najpierw na zwykłym, później tym profesjonalnym, sprezentowanym właśnie przez dziadka. Już l start w zawodach zakończył się zwycięstwem w maratonie. Wszyscy byli zaskoczeni, ale wielu przepowiadało Konradowi wielką przyszłość. Startował w maratonach i zdradzał wielki talent.

Teraz wszystko jest podporządkowane startom Konrada. W ubiegłym roku startował pierwszy sezon w Cross Country, czyli w wyścigach w formule olimpijskiej, jednocześnie brał udział w maratonach górskich. To ciężkie długie wyścigi z dużą ilością wzniesień i trudnymi elementami technicznymi na podjazdach i zjazdach.

Jakim zawodnikiem jest Konrad? – Jest bardzo wytrzymałym zawodnikiem, ma bardzo dobrą wydolność – dodaje Alicja Napióra. – Trzyma wagę 60 kg, ale potrafi wygenerować wielką moc. Po badaniach wydolnościowych specjaliści opisują wyniki Konrada jako wybitne.

Nasz Talent Roku przejął geny od dziadka i mamy, jak nam udało się ustalić, tata sportu nie uprawiał, ale trzyma kciuki za udaną karierę syna. Dziadek, mama i syn startują nieraz razem w wyścigach rodzinnych i trzeba przyznać, że udaje się takie wyścigi tej niezwykłej trójce wygrywać.

Jakie są cele Konrada Barcza na 2023 rok? Na pewno dobry udział w Pucharze Polski, podobnie celuje w mistrzostwa Polski, zapewne w kalendarzu pojawią się inne wyścigi szosowe, bo to też jest element treningu. Konrad Barcz weźmie też udział w dwutygodniowym zgrupowaniu w Hiszpanii. Od kwietnia zaczynają się pierwsze starty i w maratonach, i w Cross Country.

Nasz Talent Roku ma 17 lat, uczęszcza do drugiej klasy liceum w Ozorkowie. Potrafi godzić sport z nauką. Jeśli chodzi o naukę, to również sobie doskonale radzi. Prowadzi sportowy tryb życia, sam sobie pilnuje diety, sam sobie gotuje, chociaż mieszka jeszcze z mamą.

Podczas kolacji oczywiście dominuje jeden temat. Nietrudno zgadnąć, jaka dyscyplina sportu jest wiodąca.

13 listopada ubiegłego roku w Łodzi, w Łagiewnickim Lesie odbyły się Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w ramach XXVIII Wyścigu Niepodległości. Pierwszy na metę przyjechał oczywiście Konrad Barcz – nasz Sportowy Talent Roku.