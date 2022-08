Taneczna, teatralna opowieść o budowaniu nowego świata w Fabryce Sztuki

Spektakl „Ragnarok”, wyprodukowany przez Fabrykę Sztuki w Łodzi w ramach projektu Act In_Out, otworzy tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. Premierowy pokaz odbędzie się 19 sierpnia.

- To już tradycja naszego festiwalu, że otwieramy go własnym spektaklem, który za każdym razem jest swego rodzaju eksperymentem - mówi Tomasz Rodowicz, dyrektor artystyczny Festiwalu Retroperspektywy. - Stoimy dziś przed pytaniami: Co dalej? Jak przeżyć, godnie i z sensem? Sztuka nie może się od tego odwrócić, musi próbować odpowiadać na nasze lęki i niepokoje. Tym właśnie zajmuje się nasz spektakl, taki też jest temat festiwalu - początek nowego świata.

Spektakl - którego reżyserem i choreografem jest Adrian Bartczak, tancerz związany z teatrem Carte Blanche - nawiązuje do mitologii skandynawskiej. Ragnarok to zwiastun upadku bogów i władzy oraz triumf nowego świata bez przemocy i wojen. Skandynawowie wierzyli, że po spaleniu siedziby bogów, woda w oceanie osiągnie taki poziom, że pod jego falami zginie drzewo świata, a z jego głębi wynurzy się nowy, zielony świat, rządzony przez zmartwychwstałego boga Baldura. Życie w nowym porządku ma być pełne radości i spokoju bez wojen i przemocy.