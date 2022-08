Tanie domy i mieszkania od komornika w województwie łódzkim. Oferty komornicze mieszkań i nieruchomości 23.08.2022

Licytacja ułamkowej części domu w powiecie tomaszowskimKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 12.09.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Leśna 10,Kolonia Rokiciny, 97-221 Rokiciny.Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 19.09.2022 o godzinie: 12.00 .Suma oszacowania wynosi 134 740,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89 826,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 474,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 04 1240 3145 1111 0000 2779 6021 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

