Tanie domy i mieszkania od komornika w województwie łódzkim. Oferty komornicze mieszkań i nieruchomości 4.12.2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 12.12.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości w Kamieńsku.Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 19.12.2022 o godzinie: 14:00 .Suma oszacowania wynosi 57 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 770,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 70 10203958 0000 9702 0095 1434 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

