Tanie domy w okolicy Łodzi. Ceny domów i siedlisk w okolicy Łodzi! Oferty nieruchomości i domy z działką blisko Łodzi! 26.06.2021

249 tys. zł Dom Bałdrzychów, gm. Poddębice, 50 km od Łodzi, 40 km od Sieradza, 7 km od Poddębic.Dom całoroczny 70 mkw. na dużej 44-arowej działce w Bałdrzychowie gm. Poddębice woj. łódzkie.Oferta skierowana do tych, którzy szukają spokojnego miejsca do życia, ale oczekują możliwości łatwego zaspokojenia podstawowych potrzeb handlowo-usługowych.Na działce pośród drzew wybudowany został w 1998 r. budynek mieszkalny (dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC i nieduże schowanko). Do tylnej części budynku dobudowany został garaż jednostanowiskowy.Domu w głębi działki o ok. 100 m. co nadaje mu bardziej prywatnego charakteru.Przed domem duży taras, a w niedalekiej od niego odległości wymurowano grill.Do budynku wchodzimy przez przestronny wiatrołap o pow. 11,68 m.kw. Centralnym miejscem w domu jest pomieszczenie przeznaczone na kuchnię o pow. 16,91 m.kw. z której przechodzimy dalej do pokoi (14,58 m.kw. i 14,14 m.kw.), z których pierwszy pełni funkcję pokoju dziennego a drugi jest sypialnią.Zobacz ogłoszenie

Miejsce 15. Bałdrzychów 249 tys. zł