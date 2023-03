Tanie samochody od komornika w Łodzi i województwie łódzkim. Tanie auta od komornika nawet za pół ceny!

Licytacje komornicze są często świetną okazją do zaoszczędzania pieniędzy. Bardzo często można znaleźć prawdziwe perełki motoryzacji w okazyjnych cenach. W tym miesiącu podczas licytacji komorniczych w Łodzi i województwie łódzkim wylicytować możemy pojazdy pochodzenia europejskiego, azjatyckiego, czy nawet amerykańskiego. Kwoty wahają się od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy! Wszystkie przedstawione w galerii poniżej oferty licytacji komorniczych pochodzą ze strony www.licytcje.komornik.pl. Jakie samochody można wylicytować od komornika w marcu? Sprawdź!

Licytacje komornicze organizowane są przez komornika, a udział w nich może wziąć każdy oprócz osób bliskich dla dłużnika oraz komornika. Przed przystąpieniem do licytacji należy pamiętać, aby uiścić wadium, czyli rękojmię w wysokości 10 % wartości kwoty oszacowania.

Licytacje komornicze to rodzaj publicznej sprzedaży, który podzielić możemy na dwa rodzaje:

Licytacje komornicze - co to jest?

Licytację wygrywa osoba, która zadeklaruje najwyższą kwotę zakupu. Co istotne, licytacja odbywa się nawet, gdy udział w licytacji bierze jeden licytant!

Kwota oszacowania, a kwota wywołania

W ogłoszeniach dotyczących licytacji komorniczych znaleźć możemy informacje o kwocie oszacowania oraz kwocie wywołania. Czym one są i czemu tak się od siebie różnią? Kwota niższa, czyli kwota wywołania to nic innego jak kwota, od której rozpoczyna się licytacja. Kwota oszacowania to natomiast wartość ruchomości/nieruchomości określona przez komornika lub biegłego.