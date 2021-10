Targany kłopotami ŁKS Łódź zmierzy się z Arką Gdynia

W minionym sezonie obie ekipy spotkały się w barażach o powrót do elity. Miało to miejsce 16 czerwca w Gdyni w pierwszej rundzie baraży o elitę. Łodzianie triumfowali wówczas 1:0 (0:0) po golu Pirulo. Niestety, potem przegrali na swoim boisku z Górnikiem Łęczna 0:1 (0:1) i sen o elicie przeminął. Fantastycznie byłoby powtórzyć taki wynik. Będzie to jednak trudne, bo nastroje w łódzkim klubie, delikatnie mówiąc nie są najlepsze. To dlatego, że klub, o czym zresztą pisaliśmy, dopadły kłopoty finansowe. ŁKS zalega niektórym piłkarzom pieniądze i choć sternik zapewnia, że niedługo wszystko wróci do normy, to jednak nikt nie wie kiedy to nastąpi. Tymczasem wynik niedzielnego starcia może mieć kluczowe miejsce w walce o miejsce w grupie barażowej o elitę, bo na dziś choćby o miejscu drugim, które daje prawo bezpośredniego barażu do PKOEkstraklasy, nie ma raczej co marzyć. Trener Kibu Vicuna ma, jak zwykle, kłopoty z wystawieniem najsilniejszego składu, bo liczna grupa piłkarzy jest kontuzjowana. Mamy na myśli Mieszko Lorenca, który przebojem wdarł się do pierwszego składu ŁKS i już musi pauzować oraz zbierającego ostatnio dobre recenzje Jana Sobocińskiego. Nie ma także szans na grę Adama Marciniana i Javi Moreno. Jest szansa aby szkoleniowiec mógł skorzystać z usług Pirulo, Stipe Jurića oraz Piotra Janczukowicza. Ci piłkarze trenują od wtorku z zespołem, choć w minioną sobotę nie grali w sparingu z liderem elity Lechem Poznań. - W ich przypadku trwa walka z czasem - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy klubu z alei Unii. - Decyzja co do ich udziału w meczu zapadnie w piątek lub sobotę.

Dodajmy, że z „Kolejorzem” więcej czasu na pokazanie się dostali Samu Corral oraz „wiecznie” kontuzjowany Brazylijczyk Ricardinho. Obaj pojawili się zresztą na boisku podczas meczu z sosnowieckim Zagłębiem (0:1). Do zajęć powrócili także Nacho Monsalve oraz bramkarz Dawid Arndt. Obaj grali zresztą w sparingu z liderem PKOEkstraklasy. Cieszy zwłaszcza powrót Dawida Arndta, bo Marek Kozioł ostatnio nie błyszczy, zdarza mu się popełniać proste błędy.

Jak już informowaliśmy trwa sprzedaż biletów na to hitowe spotkanie. Piłkarze liczą ŁKS liczą, że będzie ich dopingował komplet widzów. W tym trudnym dla klubu czasie, to naprawdę ważne. Wejściówki można kupić logując się na stronie bilety.lkslodz.pl lub Centrum Biletów Atlas Areny, a w dzień meczowy w kasach. ą

I liga

13. kolejka. Piątek (15 października): Korona Kielce - Widzew (20.30), Niepołomice - Odra Opole (18). Sobota (16 października): Skra Częstochowa - Katowice (20.30), GKSJastrzębie - Górnik Polkowice (15), Resovia - Chrobry Głogów (12.40), Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec (18), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Sandecja Nowy Sącz (18). Niedziela (17 października): ŁKS Łódź - Arka Gdynia (12.40). Poniedziałek (18 października): Tychy - Stomil Olsztyn (18).