Targi piwa w Łodzi, targi urody w Manufakturze, dzień mężczyzn na Fali. Wydarzenia w Łodzi w weekend 10.03.2023

Imprezy w weekend 10-12 marca 2023 w Łodzi

W weekend 10-12 marca w Łodzi do wyboru jest sporo imprez. W wielu miejscach wciąż odbywają się imprezy dla pań, ale i panowie znajdą coś dla siebie. Na przykład w hali Expo Łódź w piątek i w sobotę odbędą się dwudniowe targi Piwowary, podczas których będzie można spróbować piw rzemieślniczych z całej Polski i poznać lepiej branżę piwowarską oraz tajniki warzenia piwa.

Hobbyści mogą też wybrać się do hali Expo Łódź w niedzielę na targi fauny i flory Egzotyczne Zwierzęta, by dowiedzieć się jak można je samodzielnie hodować w domu. Natomiast ogród botaniczny zaprasza do siebie na wystawę storczyków, podczas której również można poznać tajniki ich hodowli.