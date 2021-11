Targi ślubne Wedding Trade Show w EC1. Ile kosztuje dziś organizacja wesela? ZDJĘCIA

W EC1 na targach "Wedding Trade" Show młodzi planujący ślub mieli do wyboru skonfrontowanie cen konkretnych usług, jak dobór alkoholi czy wybór fotografa z ceną zamówienia kompleksowej organizacji całego wesela. Symbol zawarcia małżeństwa, czyli parę obrączek w zależności od kruszcu można dziś kupić w cenie od 1,5 do 3,6 tys. zł. Suknie ślubne z wyższej półki to wydatek około 6 tys. zł, a najczęściej zamawiane garnitury to koszt około 2 tys. zł, z tym, że można oczywiście zamówić uszycie na miarę ze szlachetniejszych tkanin, wówczas przyszły małżonek powinien zarezerwować sobie nawet 12 tys. zł.

Za fotografa nowożeńcy mogą zapłacić nawet 3 tys. zł, ale w pakiecie otrzymają nawet tysiąc zdjęć. Z alkoholi najmodniejsze ostatnio wódki to te produkowane na Ukrainie w cenie blisko 30 zł , ale bywają zamawiane także w cenie 200 zł za butelkę, co jednak jest rzadkością. Z kolei catering to co najmniej 260 zł za osobę, ale tu ceny kształtuje indywidualne podejście organizatorów - im więcej ciepłych dań czy dania dietetyczne, dla wegetarian, wegan czy bezglutenowców, tym drożej - nawet 310 zł za osobę.