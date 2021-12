Taste The Music, czyli gwiazdy polskiej muzyki w Atlas Arenie

Podczas wieczoru na scenie pojawią się: Nosowska, Mrozu, Vito Bambino, Karaś/Rogucki, Muchy i Kaśka Sochacka. Koncert organizują Good Taste Production oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. - To wyjątkowe wydarzenie na łódzkiej mapie koncertowej - zapewnia Maciej Łaski, dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń. - Pierwszy raz, na jednej scenie, wystąpi najciekawsza reprezentacja polskiej muzyki rozrywkowej - od artystów dobrze już znanych polskiej publiczności po debiutantów. To pierwsza i mam nadzieję, nie ostatnia odsłona Taste The Music ŁDZ.

Łódzki koncert rozpocznie się o godz. 17. Bilety w cenach: płyta - miejsca stojące - 99 zł (cena regularna), 119 zł (w dniu wydarzenia), trybuny - miejsca siedzące nienumerowane - 109 zł (cena regularna), 129 zł (w dniu wydarzenia). Posiadacze Karty Łodzianina upoważnieni są do rabatu -10 zł na zakup jednego biletu. Zniżka obowiązuje od aktualnej puli cenowej.