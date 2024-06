Tatiana Okupnik wraca do nagrywania i koncertowania. Wystąpi w łódzkim klubie WIDEO

Tatiana Okupnik to urodzona w Łodzi wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, prezenterka, jurorka programu „X-Factor”, obdarzona charakterystyczną barwą głosu. Rozpoznawalna jako pierwsza wokalistka łódzkiego zespołu Blue Café, z którym wydała dwa albumy: „Fanaberia” i „Demi-sec”. Oba krążki osiągnęły status platynowych płyt, zaś hity „Do nieba, do piekła” i „You May Be In Love” na trwałe wpisały się w kanon polskiej muzyki pop.

W roku 2005, po rozstaniu z Blue Café, Tatiana Okupnik rozpoczęła solową karierę muzyczną, co zaowocowało wydaniem trzech płyt: „On My Own” (producentem był Lenny White, krążek pokrył się złotem), „Spider Web” i „Blizna”.

Po przerwie (ze względu na rodzinne plany), a także drugim pobycie za granicą, artystka obecnie wraca na rodzimy rynek muzyczny z nową energią i kompozycjami. Pierwszymi nowymi piosenkami były single „Mama idzie w długą” i „Puzzle”, a właśnie w maju premierę miał utwór o symbolicznym tytule „Wracam”. Piosenka zakwalifikowała się do tegorocznego koncertu Premier na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jest ona zarazem zapowiedzią płyty, która ukaże się w 2025 roku.