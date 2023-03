Tatuaże więzienne - znaczenie i rodzaje. Łezki, kropki, węże, czyli tajemnice i symbolika tatuaży więziennych 25.03.2023 Angelika Korlaga

Wśród tatuaży więziennych znajdziemy łacińskie napisy (także w polskiej wersji):- milczenie jest złotem,- vide cul fide - "patrz, komu ufać" (parafraza sentencji fide, sed cui, vide - ufaj, lecz bacz komu...)- homo homini lupus - człowiek człowiekowi wilkiem, Piotr Mańczak / fb FotoSzamotuły Zobacz galerię (21 zdjęć)

Tatuaże więzienne - rodzaje i znaczenie. Tatuaże wykonywane w więzieniu zazwyczaj niosą w sobie specjalne przesłanie. W zależności od tego co przedstawia dany tatuaż i gdzie się znajduje, może on nawiązywać do wielu różnych aspektów m.in. przestępczej profesji osadzonego. Symbolika tatuaży więziennych jest bardzo bogata i tajemnicza, a co za tym idzie w wielu z nas budzi ciekawość. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże i co mówią o swoim posiadaczu.