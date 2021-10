TAURON Giganci Siatkówki. Wyjątkowy turniej, wyjątkowi partnerzy

Jastrzębski Węgiel wygrał rozgrywany w dniach 24-26 września turniej TAURON Giganci Siatkówki. To była jedyna drużyna, która w rywalizacji polsko-tureckiej odniosła dwa zwycięstwa. Szansę na końcowy triumf miała PGE Skra Bełchatów, która pierwszego dnia (w sobotę 25.09) pokonała 3:0 aktualnego wicemistrza Turcji drużynę Fenerbahce HDI Stambuł. Przed niedzielnymi rozstrzygnięciami obaj reprezentacji Polski nie mieli zatem na koncie przegranego seta.

W niedzielę (26.09) jastrzębianie pokonali 3:1 Galatasaray Stambuł, a to oznaczało, że jeśli Skra wygra 3:0, to ona okaże się najlepsza w Jelczu-Laskowicach. Przegrała jednak 1:3. Jastrzębie tym samym obroniło puchar TAURON Gigantów Siatkówki, po który sięgnęło rok wcześniej w Kępnie.

Pojedynek polsko-turecki odbywał się na parkiecie w pięknej hali Centrum sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach, ale na trybunach i poza halą była okazja, by na wysokim szczeblu porozmawiać o współpracy Polski i Turcji. W specjalnie zorganizowanej konferencji wzięli udział wysoko postawieni przedstawiciele znad Bosforu, a także polska delegacja władz samorządowych, m.in. z reprezentantami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dodajmy, że w niedzielę mecze z poziomu widowni oglądał sam ambasador Republiki Turcji w Polsce Cengiz Kamil Firat.