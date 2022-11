Tauron Liga. Falstart Grot Budowlanych, w czwartek gra ŁKS Commercecon

Siatkarki Grot Budowlanych w łódzkiej Sport Arenie podejmowały groźną Radomkę, prowadzoną przez byłych łódzkich trenerów Błażeja Krzyształowicza i Jakuba Głuszaka. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, typowaliśmy pięć setów, ale skończyło się na trzech i to przegranych przez łodzianki.

Przed sezonem prezes Grot Budowlanych Marcin Chudzik mówił: „Są trzy bardzo silne zespoły, medaliści z ostatniego roku: Chemik, Developres i ŁKS. Kilka kolejnych zespołów włączy się do walki o czwórkę, m.in. Grot Budowlani. Na plus trzeba ocenić zespoły zbudowane w Kaliszu, Wrocławiu i Radomiu. To też będą silne zespoły”.

Prezes niestety miał rację. W każdym secie radomianki były skuteczniejsze, bardziej zdeterminowane i wygrały zdecydowanie.

W zespole Radomki debiutowały: na pozycji libero była siatkarka ŁKSCommercecon Krystyna Strasz, a na przyjęciu Turczynka Gozde Yilmaz, która ma w swoim dorobku wiele medali ligi tureckiej. Radomianki do Łodzi przyjechały bez dwóch kluczowych przyjmujących – Natalii Murek i Magdaleny Damaske-Dawid.

Debiutantki w Grot Budowlanych zawiodły, co musi dziwić. Melis Durul tylko w niektórych akcjach zdradzała duże możliwości. Szwankowało przyjęcie w drużynie gospodyń, przez co akcje nie miały odpowiedniej dynamiki. Gorzej też wyglądało rozegranie. Pierwsze koty za płoty, w następnych meczach powinno być lepiej. Drużyna trenera Macieja Biernat źle weszła w sezon, ale takie sytuacje się zdarzają.

Na słowa uznania zasługują tylko kibice Grot Budowlanych, którzy do końca wspierali swoją drużynę.

Mecz trwał zaledwie 83 minuty. Za MVP została uznana Małgorzata Jasek (Radomka).

Swoje kolejne ligowe starcie o punkty siatkarki Grot Budowlanych rozegrają 5 listopada. W sobotę o 19 zmierzą się na wyjeździe z BKS Bostik Bielsko-Biała. Rywalki mają na koncie jeden punkt, uległy bowiem w Kaliszu Energii MKS 2:3. W drużynie z Bielska gra była siatkarka Grot Budowlanych Paulina Damaske. Trzeba wygrać to spotkanie.