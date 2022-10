Tauron Liga. Od zwycięstwa zaczęły sezon siatkarki ŁKS Commercecon

W pierwszym secie od wyniku 9:8 dla ŁKS Commercecon zaczął się koncert Łódzkich Wiewiór. Łodzianki były nie do zatrzymania i następną fazę seta wygrały 10:1. Przy zagrywce Lany Scuki nasze dziewczęta zdobyły osiem punktów. Prowadziły 19:9 i wiadomo było, że tego seta nie przegrają. Valentina Diouf zdobyła 7 punktów w tej partii, a Kamila Witkowska - sześć. W końcówce seta debiutujący w ŁKS trener Alessandro Chiappini wprowadzał już rezerwowe, młode zawodniczki.

Drugiego seta łodzianki grały już na większym luzie, przez co gra stała się bardziej wyrównana. Gospodynie prowadziły nawet 16:15, ale kilka minut później było już 21:17 dla ŁKS. Tym razem serię punktów nasza drużyna notowała przy zagrywkach Klaudii Alagierskiej-Szczepaniak. Łodzianki wygrały seta do 20.

W trzecim secie znów delikatnie się niepokoiliśmy. Nasz zespół przegrał pięć piłek z rzędu i siatkarki z Opola prowadziły 13:10. Na boisku pojawiła się Julita Piasecka. Kiedy weszła na zagrywkę zrobiło się tylko 16:15 dla gospodyń. Wiewióry walczyły, ale opolanki utrzymywały przewagę. Atak Julity Piaseckiej, a w następnej akcji - blok Klaudii Alagierskiej-Szczepaniak dał nam remis po 20. Skuteczna Julita Piasecka wyprowadza łódzki zespół na prowadzenie 22:21. Trwa doskonała gra tej zawodniczki. Po jej kolejnym ataku jest już 23:21. Zdenerwowane opolanki popełniają błędy. Set kończy się wygraną łodzianek do 21, a cały mecz 3:0.

MVP meczu: Valentina Diouf.