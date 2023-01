Tauron Liga. Podczas meczu Grot Budowlanych stała się rzecz niewiarygodna. Łodzianki jadą do Belgii. Zdjęcia kibiców

Mecz zaczął się kiepsko dla naszych siatkarek (4:10). W drużynie gości grały dobrze znane w Łodzi Julia Nowicka i Paulina Damaske. Pierwszy set był nie do uratowania. Drugi też był rozgrywany pod dyktando bielszczanek.

Łodzianki przebudziły się do walki w trzecim secie. Postarały się o niewiarygodną serię. Od stanu 6:8 gospodynie zdobyły dwanaście punktów z rzędu. Dawno tego nie widzieliśmy w łódzkiej hali. Wynik brzmiał 18:8, seria została osiągnięta przy zagrywce Eweliny Polak, która po wejściu na boisko stała się pierwszoplanową zawodniczką. Drużyna prezesa Marcina Chudzika wygrała seta 25:14.

Sytuacja wróciła do normy w czwartym secie. Znów pierwsze skrzypce w drużynie gości grała Paulina Damaske. Julia Nowicka asem serwisowym zakończyła mecz. Łodzianki przegrały 1:3 i trudno im będzie wejść do play-off z wyższego miejsca niż szóste.

Obserwatorem meczu była Aleksandra Wójcik, była siatkarka ŁKS Commercecon, dziś grająca w MKS Kalisz.

We wtorek o godz. 20.30 siatkarki Grot Budowlanych zagrają mecz 1/4 finału Pucharu CEV w Gandawie z VDK Gent. Rewanż w Łodzi 7 lutego o godz. 18.

Grot Budowlani Łódź - BKS Bostik Bielsko-Biała 1:3 (17:25, 18:25, 25:14, 20:25).

Grot Budowlani Łódź: Dominika Sobolska 5, Martyna Łazowska 2, Monika Fedusio 14, Małgorzata Lisiak 11, Melis Durul 5, Aleksandra Kazała 6, Justyna Łysiak (l) oraz Ewelina Polak, Julia Kąkol 11, Adrianna Kukulska, Marta Pol, Justyna Kędziora. Trener: Maciej Biernat.