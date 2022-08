Tauron SEC: Takich zawodów żużlowych jeszcze w Łodzi nie było

Moto Arena gościć będzie najlepszych jeźdźców 3 września/. Będzie to trzeci turniej z cyklu. Po dwóch prowadzi Janusz Kołodziej. Po zawodach w Łodzi ostatni czwarty turniej odbędzie się w Pardubicach. Polski żużlowiec jeszcze nigdy nie został zwycięzcą cyklu SEC.

- Ogromnie się cieszę, że mogę być na tym pięknym obiekcie, łódzkiej Moto Arenie, która w 2018 roku została wybudowana - mówił Arkadiusz Czartoryski, wiceminister sportu. - Gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do tej budowy. Miałem okazję rozmawiać z panem Witoldem Skrzydlewskim. To rzeczywiście imponujący obiekt. Jest mi tym bardziej miło, że dopiero od kilkunastu dni jestem w ministerstwie sportu i mam nadzieję na dalszą współpracę, jeżeli chodzi o żużel. Liczę, że 10 tysięcy widzów wypełni piękny łódzki obiekt. Ministerstwo sportu i spółki skarbu państwa chętnie wspierają takie imprezy sportowe.

Bilety dostępne są na portalu ebilet.pl. Wejściówki można kupować też w siedzibie klubu Orzeł przy ul. 6 Sierpnia.

- Walka toczy się również o jedno miejsce w cyklu Grand Prix - powiedział Piotr Szymański, przewodniczący wyścigów torowych. - Wszyscy zawodnicy chcą w naszej imprezie startować.

Tauron SEC to nie tylko zawody, ale także imprezy towarzyszące – miasteczko kibica, spotkanie z zawodnikami, sesje autografowe, sesje zdjęciowe na tle efektownego trofeum.

– Wierzę, że impreza na stałe wpisze się w sportowy krajobraz Łodzi - dodał Karol Lejman, prezes zarządu firmy One Sport. – Ten stadion, to miasto, ten klub zasługują na takie wielkie widowisko. Zawody też będą transmitowane przez TVPSport.

Tor w Łodzi cieszy się bardzo dobrą opinią w żużlowym środowisku.

- Po raz pierwszy w historii Tauron SEC na konferencji przed zawodami gościmy ministra sportu - mówił Ryszard Czarnecki, europoseł, honorowy patron zawodów Tauron SEC już siódmy rok z rzędu. - To ważne dla naszej dyscypliny. SEC to druga co do ważności impreza żużlowa na świecie po Grand Prix. Czas na złoto dla Polaka w mistrzostwach Europy. Bardzo dziękuję panu Witoldowi Skrzydlewskiemu za jego wielkie serce do żużla. Serce łatwo dać, ale także dziękuję panu Skrzydlewskiemu za otwarcie kieszeni, portfela i kiesy dla żużla, o co jest dużo trudniej. Łódzki obiekt jest nie tylko najpiękniejszy w Polsce, ale w całej Europie. Dziękuję za wspaniałą współpracę z firmą One Sport, która od 2013 roku zarządza mistrzostwami Europy.

Prezes Orła Łódź, jak zwykle, wprowadził do konferencji elementy humorystyczne.

- Za tym naszym nowym stadionem był stary obiekt, na którym dwa razy udało nam się awansować do najwyższej ligi rozgrywkowej - mówił Witold Skrzydlewski, honorowy prezes Orła Łódź. - Raz oddaliśmy miejsce Grudziądzowi, drugi raz Częstochowie, bo ja wiem, jak ciężki pracuje się na pieniądze i uważałem, że wydawanie pieniędzy w modernizowanie starego obiektu jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Dlatego chcieliśmy postawić nowy stadion. Mamy nowy, ale jakoś nam się nogi powijają i nie możemy trafić do najwyższej ligi rozgrywkowej. Ale myślę, że prędzej czy później trafimy. Jestem wdzięczny wszystkim, że w końcu na naszym obiekcie będzie duże wydarzenie, największe, jakie miało do tej pory miejsce. Pokażę ludziom w świecie stadion, na którym z każdego miejsca świetnie się ogląda mecze żużlowe. Nasi zawodnicy – pan Kołodziej lub pan Dudek - muszą wygrać, bo jak nie, to na pieszo idą do domu. Nie żadnym busikiem, tylko na pieszo. Apeluję do wszystkich kibiców, żeby zapełnili stadion po brzegi, żeby koniki sprzedawały bilety, jak to było w dawnych czasach. Jest do Łodzi doskonały dojazd.

Patryk Dudek jest trochę w lepszej sytuacji niż Janusz Kołodziej, bo na tym stadionie kilkakrotnie się ścigał.

– Rzeczywiście po raz pierwszy będę startował w Łodzi mówił Janusz Kołodziej, lider cyklu 2022. - Byłem tu tylko raz, gdy pomagałem Ernestowi Kozie, ale nie ścigałem się. Muszę pooglądać filmy z poprzednich zawodów na łódzkim torze. ą