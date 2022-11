TauronLiga. Drugie zwycięstwo siatkarek Grot Budowlanych. Powtórka z Pucharu Polski

Dziewięć dni temu w Pucharze Polski łodzianki męczyły się z tym zespołem i wygrały dopiero po tie-breaku. W czwartek w Tauron Lidze nie było inaczej.

Łodzianki powinny wygrać w trzech setach, ale za wcześnie uwierzyły w zwycięstwo. Po dwóch gładko wygranych setach w trzecim prowadziły 14:9, ale zmarnowały tę przewagę. Przy stanie 19:20 łodzianki się poddały i przegrały trzeciego seta do 20.

Gospodynie uwierzyły w zwycięstwo i prowadziły w czwartym secie 18:10. Łodzianki jednak poderwały się do walki i zdobyły sześć punktów z rzędu. Później siatkarki Macieja Biernata wyrównały stan seta na 21:21, następnie był remis 22:22 i 23:23. Trwała zacięta walka. Niestety, dwie ostatnie piłki wygrały gospodynie i doszło do tie-breaku. Opolanki prowadziły już 6:3, ale gdy na zagrywce stanęła Julia Kąkol łodzianki zdobyły sześć punktów z rzędu. Było 9:6 dla Grot Budowlanych. Końcówka była nerwowa. Melis Durul zdobyła punkt na 13:10 dla naszej drużyny. Za chwilę Turczynka została zablokowana. 13:11. Julia Kąkol też nie przedarła się przez blok gospodyń (13:12). Po skutecznym ataku Melis Durul łodzianki miały piłkę meczową. Wykorzystały ją i wygrały po trudnym meczu, który można było wcześniej wygrać.

MVP meczu została Justyna Łysiak - libero Grot Budowlanych. Na pochwały zasłużyły też rezerwowe Grot Budowlanych, które potrafiły odwrócić losy meczu.

Następny mecz to będzie szlagier: Grot Budowlani - Chemik Police w piątek 25 listopada w Łodzi o 17.30.

UNI Opole - Grot Budowlani Łódź 2:3 (22:25, 16:25, 25:20, 25:23, 12:15)

Grot Budowlani: Ewelina Polak 1, Monika Fedusio 17, Małgorzata Lisiak 5, Melis Durul 17, Aleksandra Kazała 18, Dominika Sobolska 13, Justyna Łysiak (l) oraz Martyna Łazowska 1, Julia Kąkol 8, Justyna Kędziora 1, Judyta Gawlak 3. Trener: Maciej Biernat.