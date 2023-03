TauronLiga. Siatkarki Grot Budowlanych były bliskie ustanowienia rekordu

Pierwszego seta wygrały do 12. Nie był to jednak rekord sezonu, bo łodzianki wygrały już seta w lutowym meczu z Uni Opole do 12, a rekord ustanowiły w meczu 26 lutego z MKSKalisz. Trzecią partię wygrały wtedy do 11.

Drugiego seta siatkarki Grot Budowlanych wygrały, ale już nie tak błyskotliwie, ale pewnie. Do 22.

W trzeciej partii gra była wyrównana do stanu 17:17. Końcówkę seta lepiej rozegrały tarnowianki i wygrały.

Czwarty set był kropką nad i. Grot Budowlane remisuowały w środku seta 16:16, ale później odjechały rywalkom. Zdobyły trzy punkty z rzędu (dobre akcje Julii Kąkol) i już nie pozwoliły odebrać sobie zwycięstwa.

Mecz trwał 97 minut, a za MVPuznano Turczynkę Melis Durul.