TauronLiga. Siatkarki ŁKS Commercecon wygrały po raz 12. Panowie, czapki z głów, tak grają Łódzkie Wiewióry

Po ostatnim meczu w Stuttgarcie kibice ŁKS, którzy w dużej grupie wspierali siatkarki z trybun i prezes klubu Hubert Hoffman byli zachwyceni charakterem dziewcząt i walką do końca. Sternik klubu napisał nawet w mediach społecznościowych: „A teraz podsumowując i zamykając komentarze o naszej grze w Lidze Mistrzów, może wynik nie jest idealny może błędy się zdarzały, ale za serce i walkę za dumę za oddanie przeplatance mogę tylko zacytować Wieszcza. Panowie czapki z głów tak grają Łódzkie Wiewióry”.

To hasło zapożyczone z piłkarskiej historii ŁKS jest wciąż aktualne.

W pierwszym secie łodzianki wygrały do 11, w drugim do 20, ale gdyby trzeba było wyżej, nie miałyby problemu. Grać trzeba było trzeciego seta, choć kaliszanki marzyły o tym, by ktoś rzucił ręcznik, bo nie miały szans z liderkami. Aż szkoda, że w dwunastce nie było kilku juniorek, bo mogłyby złapać cenne ligowe minuty.

Tylko w ostatnim secie publiczność obejrzała dłuższą grę. ŁKS Commercecon wygrał do 23. Mecz trwał 91 minut, a MVP wybrano Julitę Piasecką. Gratulujemy.