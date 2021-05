Te owady są niebezpieczne! Jadowite owady w Polsce. Jad tych owadów jest niebezpieczny. Na jakie owady należy uważać? 15.05.2021

GORĄCY TEMAT Nad światem zawisło widmo podwójnie zmutowanego koronawirusa z Indii. Jak groźna jest ta mutacja? Czy Polska jest bezpieczna?

Świat znów wstrzymał oddech. W Indiach pojawił się nowy wariant koronawirusa, charakteryzujący się dwiema mutacjami L452R i E484Q. To mieszanka wariantów z Brazylii i RPA. Codziennie zaraża się nią nawet ćwierć miliona osób, umierają tysiące. Podwójnie zmutowany wariant dotarł już do Wielkiej Brytanii. Czy to oznacza kolejną batalię człowieka z wirusem? – Obecnie dostępne szczepionki wstrzymują rozpowszechnianie się każdego wariantu koronawirusa, dlatego najważniejsze są masowe szczepienia – przekonuje prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Świata jednak nie da się pociąć na kawałki, dlatego kraje, które mają nadmiar szczepionek i zabezpieczyły swoje populacje, powinny podzielić się preparatami z biedniejszymi. Jeśli nie zaszczepimy krajów afrykańskich, azjatyckich, pojawią się kolejne szczepy, które mogą do nas przywędrować. I będziemy nadal ścigać się z wirusem.