Te produkty zwiększają libido! Sprawdź, co jeść, by poprawić swoją kondycję seksualną. Masz je w swojej kuchni! Jedzenie na libido

CZYM JEST LIBIDO?

Libido to nic innego jak pożądanie i popęd seksualny. Jest to chęć podjęcia aktywności seksualnej i czynności związanych z seksem. Popęd seksualny odczuwa się nie tylko w sferze fizycznej, ale też psychicznej.

POPĘD SEKSUALNY

Popęd seksualny nie zawsze jest taki sam. Wszystko zależy od pory dnia, natężenia zajęć, samopoczucia i wielu innych czynników. O spadku libido mówimy, gdy zauważamy znaczący spadek pożądania w porównaniu do przeszłości. Mimo wszystko spadki libido nie są niczym niepokojącym, jeżeli nie trwają zbyt długo. Do określenia spadku libido nie określamy wyłącznie braku uprawiania seksu. Tyczy się go również brak odczuwania pożądania czy myślenia o seksie.