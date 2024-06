Te znaki zodiaku noszą najgorsze żony. Pomyśl, zanim się ożenisz. One to najbardziej kłótliwe partnerki

Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony.

Rozwody w Polsce w 2022 roku

W całej Polsce w 2022 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego doszło do 60 162, co jest spadkiem w porównaniu z rokiem poprzednim 60 687. Jednak ciężko ten spadek nazwać optymistycznym. Znacznie lepiej wygląda sytuacja jeśli porównamy dane z 2019 roku, kiedy to doszło do 65 341 rozwodów.