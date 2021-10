Teatr im. S. Jaracza w Łodzi: Miłość, czyli najtrudniejsza ze sztuk - RECENZJA

Miłość dwojga polskich gigantów słowa, poezji, czy tekstów piosenek, nie była książkowym przykładem doskonałości, trudno też stawiać ją za wzór, może nawet najbardziej elegancko byłoby, gdybyśmy o niej w ogóle nie wiedzieli. Bo przecież Jeremi Przybora był wówczas jeszcze żonaty, ich uczucie pewnie w tamtym momencie unieszczęśliwiło Bogu ducha winne dzieci, oboje mieli na kontach niemało połamanych serc, różnili się wielce, przede wszystkim temperamentem - gdy postanowili razem zamieszkać, wytrzymali pod jednym dachem zaledwie miesiąc. Jednak to, jak burzliwe koleje swojego uczucia zapisali, jest literaturą najwyższej próby, niecodzienną codziennością w wiersz zamienioną, emocją, której trudno do głębi prawej i lewej komory serca nie odczuć.

Sławomir Narloch, autor adaptacji na podstawie korespondencji i twórczości Agnieszki Osieckiej oraz książki „Listy na wyczerpanym papierze” pod redakcją Magdy Umer, zarazem reżyser przedstawienia (dla studenta V roku Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie jest to spektakl dyplomowy) właśnie za poezją, a nie samymi bohaterami i wydarzeniami z ich związku, podążył, co okazało się zwycięstwem przedstawienia. W dodatku młody realizator zdaje się w miłość i słowo nadal wierzyć, dostrzegając w nich wartości ponadczasowe, niezależne od okoliczności, co zawarł w lekkiej trawestacji tytułu publikacji Magdy Umer na „Listy na (nie)wyczerpanym papierze” (inscenizacji towarzyszy świetny plakat Aleksandra Walijewskiego). Sławomir Narloch z czułością prowadzi niespieszną narrację, przy nieskomplikowanej, dzielącej opowieść na kolejne kadry scenografii, kostiumach skrótem podkreślających epokę i znakomitej reżyserii świateł (Sonja Marczewski, Marek Idzikowski) buduje czarowne, metaforyczne sceny, nie rozpraszające nadmiarem uwagi widza, tylko pozwalające skoncentrować się na słowie i licznych kolorach relacji głównych bohaterów, w których pławią się aktorzy. Co więcej, nawet gdy reżyser dotyka trudnych elementów w biografiach i naturach postaci romansu (skrytych tu za literami A. i J.) - jak uległość wobec alkoholu z jednej strony, czy skłonność do zawłaszczenie partnera z drugiej - zachowuje subtelność w odkrywaniu wstydliwego i delikatność teatralnego znaku.