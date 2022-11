Teatr im. S. Jaracza w Łodzi: Zgódźmy się w końcu na zgodę!

Zwycięzcami inscenizacji przygotowanej przez Krzysztofa Jasińskiego są „jaraczowscy” aktorzy oraz sama „Zemsta”, napisana przez hrabiego Aleksandra Fredrę w 1833 roku i pozostająca niezmiennie aktualną, zabawnie dotkliwą opowieścią o Polsce, Polakach, sąsiadach, a i człowieku po prostu. Reżyser zapowiadał, że przyjechał do Łodzi, bo znalazł tu takich, a nie innych Papkina, Cześnika, Rejenta, Podstolinę, a jego zdaniem jedynie wtedy właśnie warto ten tytuł realizować. Owo przekonanie w pełni potwierdziło się na scenie, w aktorskich dokonaniach.

Klasę mistrzowską prezentuje wariacko wspaniały Bronisław Wrocławski kreujący Papkina - rolę, do której po latach wrócił. Jest to jednak powrót z imponującą świadomością całego bagażu życiowego i artystycznego doświadczenia, od tamtego czasu zdobytego przez aktora, a i samego Papkina w teatralnej tradycji. Błyskotliwie pomyślana rola stanowi zarazem porywający warsztat z aktorstwa, istoty i znaczenia tej sztuki, jej złożoności, oddziaływania na widza, z podkreśleniem technicznego kunsztu, pracy ze słowem i ciałem. Z całą mocą wbrew narzucanej przez reżyserów bieżącej modzie na granie przez nie granie. Papkin Bronisława Wrocławskiego to wzięty w kleszcze życia utrudzony podróżnik, aktor i przepełniony pragnieniami marzyciel, którego każdy rok przekonywał, iż za kolejnymi zakrętami czeka nas więcej niespełnień niż satysfakcji i który jeszcze raz, mimo dziur w kieszeniach i sumieniu, chce zawładnąć sceną istnienia i roztoczyć przed publicznością wirtuozerię swojej wyobraźni. Gmatwa się we własnych kłamstwach i urojeniach, nie ma już dawnej sprawności w chwytaniu szpady, ale gdy znajdzie posłuch dla swojej elokwencji, ponownie wykrzesze z siebie nieprzeniknione pokłady energii i emocjonalności. Wrażliwiec, nie gotowy na świat, w którym o sukcesie w interesach i miłości decydują cynizm, egoizm, do bezduszności posunięty pragmatyzm, znajduje obronę w oportunizmie. To mieniący się interpretacjami Papkin, co ważne, w dialogu (nie zwarciu) z dziesiątkami innych Papkinów znanych z wielu inscenizacji.