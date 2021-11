Teatr Kamila Maćkowiaka i kompleks Monopolis rozstali się. Fundacja aktora szuka nowej sceny

Rozmowy trwały od pewnego czasu, ale wczoraj nieoficjalne informacje się potwierdziły. Teatr Kamila Maćkowiaka opuszcza Scenę Monopolis w Łodzi, z którą współpracował od 2019 roku. Powodem są rosnące koszty podnajmowania sceny przez fundację aktora. Teraz artysta szuka nowego miejsca w mieście dla siebie.

Wczoraj obie strony ograniczyły się do publikowania oświadczeń w tej sprawie. „Teatr to mój żywioł, moja pasja, ale odkąd tworzę inicjatywę autorską, nie zapominam dla kogo to robię. To Wy - Widzowie - jesteście fundamentem każdego spektaklu, a tak naprawdę sensem całej naszej działalności” - poinformował Kamil Maćkowiak na stronie swojej fundacji. - „Niestety, otrzymałem informację, że koszty prowadzenia mojego teatru w Monopolis drastycznie wzrosną, a absolutnie nie zgodzę się na przeniesienie tej podwyżki na Was, przez podniesienie cen biletów. Dlatego, z wielkim żalem, jestem zmuszony zakończyć piękny rozdział w moim życiu, jakim jest Teatr Kamila Maćkowiaka w Scenie Monopolis. Z całego serca dziękuję za tę wspaniałą, dwuletnią przygodę i możliwość współtworzenia wyjątkowej przestrzeni na kulturalnej mapie naszego miasta. Scenie Monopolis życzę powodzenia i kibicuję jej dalszym działaniom. Wszystkie spektakle zaplanowane do końca roku 2021 odbędą się zgodnie z planem w Scenie Monopolis. O dalszych krokach będę informował Was na bieżąco. Proszę, trzymajcie za nas kciuki”.