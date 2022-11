Teatr Kamila Maćkowiaka w Łodzi: Znane „50 słów” wykrzyczane w odmiennym brzmieniu. "50 słów" w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

W nowej odsłonie spektakl nabiera bardziej komediowo-dramatycznych tonów, bohaterowie zdają się dojrzalsi od ich wcześniejszych wcieleń, a przez to dokuczliwie świadomi tego, co ich spotyka. Kamil Maćkowiak jest tym razem gotowy nieco ustąpić aktorskiego pola swojej kolejnej partnerce, wyśmienita Maria Seweryn zaś daje swojej postaci kolosalnie odmienny wyraz niż jej poprzedniczka. Teraz mamy bowiem silną, zabiegającą o swoją niezależność kobietę, która zdaje się od początku mieć przeczucie, że jej budowany na wątłej bazie związek jest przesycony fałszem i nie ma wielkiej przyszłości. Jest znacznie mocniejsza, by nie powiedzieć mądrzejsza, lepiej przystosowana do współczesności od swojego partnera i choć go kocha - a może raczej bardzo chce go kochać - doskonale widzi tę różnicę. Która z biegiem lat się tylko pogłębia. Ona intensywnie pracuje nad budową swojej własnej firmy, nie zakłada, że może to zrobić z nim. On nawet nie próbuje się do jej świata przebić, licząc, że do utrzymania „bliskości” wystarczy dobry seks. Wyrok zapadł właściwie u zarania relacji i oboje, podświadomie, zmierzają do katastrofy jedynie przesuwając ją w czasie. Dziś nawet dziecko nie jest już „klejem” dla żyjących de facto oddzielnie małżonków. Ba, właściwie nikogo obecnie to i nie dziwi.