Teatr Mały w Łodzi rozpoczyna nowy sezon premierą „Sztuki”

Yasmina Reza to jedna z najpopularniejszych francuskich dramatopisarek, także aktorka. Międzynarodową rozpoznawalność przyniosła jej właśnie wielokrotnie nagradzana komedia „Sztuka” z 1994 roku, przetłumaczona już na trzydzieści pięć języków.

Długoletnia przyjaźń trzech bohaterów utworu zostaje wystawiona na poważną próbę. W przededniu ślubu Yvana, Serge zakupił dzieło sztuki współczesnej, za niebagatelną kwotę dwustu tysięcy franków. Marcowi obraz modnego artysty nie przypadł jednak do gustu, co komentuje dosadną opinią. Jego słowa wywołują nieoczekiwaną lawinę...

„To świetny tekst o przyjaźni wystawionej na próbę” - podkreśla reżyser przedstawienia, także autor scenografii i dyrektor Teatru Małego, Mariusz Pilawski. - „Słowo ważkie, istotne niby banalne, a jednak znaczy w życiu każdego z nas bardzo wiele. To, że miłość, ten największy ze wszystkich akt ludzkiej egzystencji ma prawo przeminąć to ogólna prawda. Jej utrata boli jak rana po strzelaninie, ale cios otrzymany od przyjaciela jest nie do wytrzymania i jak wbita drzazga tkwi w głowie zranionego, bywa do ostatniego tchnienia. Noszę w sobie takie, na szczęście nieliczne rany od wielu już lat. I wiem, że się nigdy nie zabliźnią. A kłują jak diabli...”.