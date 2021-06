Teatr Nowy w Łodzi: Nie stój, nie czekaj..., a biegnij: życie bez treści jest umieraniem

Spektakl „1968// biegnij, mała, biegnij” to teatr tematu, buntu (także wobec - jak się to obecnie nieszczęśliwie mówi - „dziaderskiej” stylistyki i formy) oraz żarliwości rozmowy, nawet, jeśli co jakiś czas czyni zamach na dawno otwarte drzwi. Mniej tu może przestrzeni na aktorskie kreacje, budowanie narracji, psychologiczne niuansowanie postaci, za to błyskawicznie wzniecany jest ogień rockowej rebelii. Również jakość literacka scenariusza Anny Mazurek - przesyconego wyborami drogi na skróty oraz wiedzą z popularnej internetowej encyklopedii - podporządkowana jest przesłaniu, zadeklarowanej tezie, pragnieniu wyzwolenia emocji, potrzebie współbrzmienia z nastrojami wielkomiejskiej współczesności. A za wszystkim stoi idea przywołania do teatru młodej publiczności, która bywa kompletnie nieobeznana z podstawowymi faktami i cytatami z nieodległej jeszcze przecież przeszłości, lecz ma przynajmniej teoretyczny potencjał zmieniania rzeczywistości pozostawianej przez tych, dla których rok 1968 nie jest jedynie jedną z dat w kalendarzu.