Teatr Powszechny w Łodzi: Stół, za którym tak strach usiąść

Można założyć, że wybór dokonany przez Jacka Braciaka z jego punktu widzenia należał do bezpiecznych. Bo oto sięgnął po autora, Marka Modzelewskiego, którego prywatnie doskonale zna i z którego sztukami miał do czynienia jako aktor. Nowy tekst dramaturga zaistniał też już na scenie - warszawskiego Teatru Współczesnego, w reżyserii Wojciecha Malajkata - było więc do czego się odnieść. A przede wszystkim to dramat, który nie oczekuje fajerwerków inscenizacyjnych, lecz precyzyjnego przekazania zawartych w nim treści, wyartykułowania psychologii postaci i świadomego, dopracowanego aktorstwa. Czyli codzienności zawodowego kunsztu Jacka Braciaka, aktora właśnie. Ta pozorna jednak przystępność wkraczania na sprawdzony teren niosła ze sobą wiele pułapek - chociażby przejścia po „wierzchu” tekstu i skoncentrowania się na czysto technicznych rozwiązaniach. A tego Jacek Braciak nie tylko uniknął, ale znalazł własny sposób na to, by podejmowany przez autora temat wzbogacić, wypełnić kipiącą od znaczeń teatralną formą oraz uwypuklić odrębność każdego z aktorów biorących udział w przedsięwzięciu.

Inteligentna reżyseria Jacka Braciaka sprawiła, że z dużą dozą czułości i zrozumienia mogą wybrzmieć na scenie wszelkie stanowiska i postawy, a co najistotniejsze, nie zostaje nam narzucony gorset jedynego dopuszczalnego postrzegania rzeczywistości. Sam się, widzu, zmagaj z tym, co czujesz i myślisz, bo dopiero wtedy „staje się” teatr, który może oddziaływać i (nie bójmy się tego słowa) zmieniać, w odróżnieniu od scen, gdzie aktorzy jedynie „odczytują” powtarzany ze spektaklu na spektakl ten sam zestaw światopoglądowych haseł, przytaczany przez kolejnych realizatorów dla przekonanych oraz krewnych i znajomych królika. Twórca przedstawienia w „Powszechnym”, co dziś nieczęste, nikogo nie ocenia, ani tym bardziej nie osądza. Zawieszając od pierwszych sekwencji atmosferę niepokoju, swoistej grozy oblepiającej niewinne, zdawałoby się, zdania i zachowania prowadzi nas raczej ku przekonaniu, iż nikt nie jest czysty. Wypieranie faktów, następnie pokrywanie ich gruzem udawanej niepamięci, niepodparte autentyczną przemianą ekstatyczne przeistaczanie poczucia winy w obnoszenie się z admiracją tego, co postrzegano jako odmienne, to fasada, którą łatwo zburzyć i obnażyć zgniliznę. Z drugiej strony ten, który ma powody do zemsty, dokonując jej dla samej satysfakcji, w dodatku poprzez wykorzystanie czyichś szczerych uczuć, sam z ofiary staje się bezlitosnym katem, współorganizując się pośród oprawców. Stół, za którym zasiadają nie łączy. Co więcej, żadna ze stron tak naprawdę porozumienia osiągnąć nie chce, bo trwać w zwarciu jest łatwiej. Jacek Braciak celnie uniwersalizuje temat podjęty przez autora sztuki mieszcząc w nim wszelkie dręczące nas podziały. Dopóki uważamy, że są szczepy „lepsze” z założenia, współistnienia pozbawionego nienawiści nie będzie. Porażające przy tym jest to, iż wykształcenie i powodzenie, dające awans do tzw. inteligencji i klasy średniej, mające przecież czynić szlachetniejszymi, nie chroni przed kołtuństwem, hipokryzją i najzwyklejszą podłością. Przedstawiciele rozkochanej w sobie „elity” po rozum do głowy i otwartość do serca nie pójdą nawet wtedy, gdy najmniej zbrukaną postacią okaże się ta, której prostoty wyśmiewaniem „mądrzejsi” (także na widowni) tak uwielbiają się tym bardziej prostacko dowartościowywać.