Teatr Powszechny zaprezentował premierę swojego nowego spektaklu na rynku Manufaktury. Nadia bawiła w strugach deszczu

- To wielka radość, że spektakl “Dobra zmiana” ma swoją prapremierę właśnie na rynku Manufaktury. To miejsce, zawsze tętniące życiem, zamieniło się teraz w arenę teatralnych doznań. Dla nas to bardzo ważny moment - pierwszy duży event po pandemii. Z niecierpliwością czekaliśmy, aż łodzianie zasiądą na naszej plenerowej widowni, by cieszyć się tą wspaniałą komedią i powrotem do normalnego życia – zaznacza dyrektor Manufaktury Sławomir Murawski.

W spektaklu występują: Małgorzata Goździk, Marta Jarczewska, Monika Kępka, Arkadiusz Wójcik, Sebastian Jasnoch, Jakub Kotyński.