Teatr Wielki w Łodzi pyta ministerstwo Czarnka, czemu nie ma go na liście wycieczek. A biura podróży już chcą zarobić na „Poznaj Polskę”...

Przypomnijmy. Według zasad „Poznaj Polskę”, tzw. organy prowadzące szkoły (najczęściej są to samorządy) mogą zwracać się o dofinansowanie w terminie od 6 września do 30 września – chyba, że wcześniej wyczerpie się pula 15 milionów zł. Wycieczki mogą trwać od jednego do trzech dni, w zależności od ich długości (maksymalne) wsparcie to od 5 tys. zł do 15 tys. zł. Pieniądze od ministerstwa mogą pokrywać do 80 proc. kosztów – resztę ma dołożyć organ prowadzący.

Teatr Wielki w Łodzi pochwalił się udziałem w „Poznaj Polskę”, ale nie ma go na liście tego programu