Teatr Wielki w Łodzi z nowym dyrektorem naczelnym?

Przypomnijmy, Zarząd Województwa Łódzkiego w tym roku dwukrotnie ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi. W każdym wzięło udział kilku kandydatów (niektórzy dwukrotnie), ale żaden ostatecznie nie znalazł uznania komisji konkursowej.

Wszystko wskazuje zatem na to, że nowy dyrektor łódzkiej placówki zostanie powołany na to stanowisko przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego poza konkursem. Jak zawsze w takiej sytuacji, pojawia się giełda nazwisk potencjalnych zainteresowanych. Nieoficjalnie, za najbardziej prawdopodobnego kandydata uchodzi dyrygent (m.in. dyrygent gościnny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie) i śpiewak Marcin Nałęcz-Niesiołowski, w latach 1997-2011 dyrektor Filharmonii Białostockiej, a w latach 2016-2019 - dyrektor Opery Wrocławskiej. Z tego drugiego stanowiska został odwołany po kontroli NIK i Urzędu Marszałkowskiego, a wojewoda dolnośląski następnie zablokował jego odwołanie. Ostatecznie stanowisko pełnił do września 2019 roku, kiedy formalne racje Urzędu Marszałkowskiego podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.