Tego nie rób w łóżku! Takim zachowaniem zniechęcisz partnera lub partnerkę. Najgorsze błędy popełniane w trakcie seksu 26.02.2022

Seks jest bardzo ważną kwestią w każdym związku. Od niego zależy czy nasze relacje z partnerem są zadawalające czy też pojawiają się pewne zgrzyty. Seks powinien sprawiać przyjemność obu stronom. Niestety, nie zawsze tak jest. Zobacz najczęściej popełniane błędy w trakcie seksu. Czego unikać żeby życie erotyczne nabrało nowych, nieznanych barw?

STEROETYPY NA TEMAT SEKSU

Temat seksu został opanowany przez wiele stereotypów. Jednym z najbardziej nierozsądnych jest ten, który mówi, że partner lub partnerka zawsze musi mieć ochotę na seks. Należy pamiętać, że to nie prawda, a to czy decydujemy się współżycie zależy wyłącznie od nas samych. Zmuszanie do seksu partnera lub robienie tego tylko po to, by zadowolić drugą osobę nigdy nie przyniesie udanego pożycia łóżkowego.

JAK ZADBAĆ O DOBRY SEKS?

Seks musi kojarzyć się z czymś, co daje przyjemność obu stronom. Bez tego trudno będzie mówić o dobrym seksie. Niestety nie zawsze tak jest. Dzieje się tak dlatego, że jedna strona skupia się wyłącznie na swoich potrzebach i swojej przyjemności. Ponadto partnerzy nie zawsze potrafią odnaleźć porozumienie w łóżku. Mają problem z wysłaniem jasnych komunikatów do partnera lub partnerki i nie mówią co sprawia im przyjemność.

PODSTAWOWE ZASADY W ŁÓŻKU

Aby seks był udany możesz wprowadzić z partnerem podstawowe zasady, do których będziecie stosować się w łóżku.

Chodzi tutaj głównie o komunikację i wyrażenie swoich potrzeb. Jeżeli jest dobrze - powiedzmy o tym partnerowi, by wiedział jak dalej postępować. Jeżeli źle - również to zakomunikujmy, by uniknąć podobnych błędów w przyszłości.

Ponadto zwracajmy uwagę na potrzeby drugiej strony. Nie skupiajmy się tylko na swoich przyjemnościach, a seks może się okazać o niebo lepszy.

BŁĘDY POPEŁNIANE W TRAKCIE SEKSU

O błędach popełnianych w trakcie seksu przeczytasz w naszej galerii. Zapoznaj się z nimi, by uniknąć wpadki podczas następnego zbliżenia.

