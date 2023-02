Tego przepisu na jajko nie znasz. Jajko wielkanocne w nowej odsłonie. Przepis na jajko na kurce

Twoi goście oczekują, że na ich talerzach pojawi się kulinarny klasyk, czyli jaja na twardo z majonezem. Tymczasem otrzymują coś innego, atrakcyjnego wizualnie i wyjątkowo smacznego – jajo na kurce!

W tym przepisie najważniejsze jest przygotowanie jaja w koszulce. To wyzwanie, ale też spora frajda, a wręcz kulinarna przygoda. Następnie obtacza się je w bułce tartej, dodatkowo w panierce panko (z chleba tostowego) i smaży na głębokim oleju. W efekcie powstaje sycąca potrawa ze ściętym białkiem i płynnym żółtkiem. Ale to jeszcze nie wszystko.

W naszym przepisie proponujemy połączenie jaja z kurkami. To pyszne i aromatyczne grzyby zawierające wartościowe białko oraz błonnik, które mają jeszcze dodatkową zaletę – podobnie jak jajko są niskokaloryczne. 100 g tych grzybów dostarcza około 60 kcal, a jedno jajko to ok. 70 kcal. To istotna informacja, zważywszy, że w czasie świąt zwykle przesadzamy z kaloriami. Przepis pomagający je ograniczyć powinien być zatem bardzo przydatny.