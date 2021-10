Tegoroczna edycja Filmteractive Festival o nowych technologiach odbędzie się w całości online

W przyszłym tygodniu rozpocznie się 11. edycja łódzkiego Filmteractive Festival. Wydarzeniu patronuje redakcja „Dziennika Łódzkiego”.

Filmteractive Festival to wydarzenie, które prezentuje trendy, nowe technologie i inspirujące projekty; ma być miejscem dyskusji na tematy z pogranicza sztuki, nowatorskiego marketingu i cyfrowej rewolucji. – Celem festiwalu jest stymulowanie współpracy między różnymi środowiskami i branżami – podkreślają organizatorzy wydarzenia z fundacji Media Klaster. – To tutaj właśnie można otworzyć swój umysł na nowe idee i tren dy, nauczyć się jak sprawnie funkcjonować w teraźniejszości i jak dobrze przewidzieć zmiany nadchodzące w przyszłości. To tutaj twórcy innowacyjnych projektów mogą zaprezentować swoje prace. I w końcu to tutaj przedsiębiorcy mogą zobaczyć, jak skutecznie łączyć biznes, sztukę oraz najnowsze technologie.

Najbliższa, 11. edycja Filmteractive Festival odbędzie się w dniach 26-28 października, ponownie w całości w Internecie – transmisje będą dostępne na dwóch platformach: Facebooku i YouTube’ie. Wśród zaproszonych gości jest dwudziestu ekspertów z Polski i ze świata, w tym osoby związane ze światem biznesu oraz sztuki: Leslie Shannon (kierowniczka działu Ecosystem and Trend Scouting, Nokia), Adam Nowakowski (Cre ative Agency Partner/Facebook, region CEE), Chris Ume (współzałożyciel Metaphysic.ai i jeden z czołowych twórców deepfake), Ollie Rankin (dyrektor kreatywny XR i Real-time, aktywista, futurysta), Pearlyn Lii (współzałożycielka nonstudio, dyrektorka kreatywna, artystka, projektantka), Krzysztof Pachulski (ewangelista Unreal Engine w Epic Games).

Szczegółowe informacje o festiwalu można znaleźć na stronie internetowej filmteractive.eu

W festiwalu wezmą również udział osoby podejmujące się tak niezwykłych wyzwań, jak Agnieszka Pilat, która jest artystką-rezydentką w Boston Dynamics i zaklinaczką maszyn. Artystka opowie o jej zbliżającym się pokazie, w którym maszyny są przedstawiane w tradycji malarstwa muzealnego, jako środek zapowiadający nadejście nowoczesnej arystokracji: dojście do władzy sieci mega-maszyn. Molly Lavik, przedsiębiorczyni, inwestorka, współtwórczyni #AIShowBiz Community and Summit, doradca ds. rozwoju biznesu, Portl Inc. podzieli się historiami o najzabawniejszym nowym sposobie komunikacji za pomocą Maszyny Hologramowej Portl. A Adrian Perdjon, CEO w Bones.Studio, przedstawi nowoczesne silniki graficzne oraz potencjał produkcyjny, jaki wnoszą do świata kina.

Z uczestnikami paneli dyskusyjnych będzie można porozmawiać m.in. o rewolucji cyfrowej, pozwalającej zbudować przewagę konkurencyjną oraz znacząco poszerzyć skalę i zasięg działań; wykorzystywaniu nowych możliwości przez przemysły kreatywne; takich tematach, jak AI, NFT, metaverse, deepfake, VR/AR/XR, Unreal Engine; czy zdobyć informacje o możliwościach finansowania projektów.

Warto podkreślić, że przygotowywany od jedenastu lat festiwal to w pełni łódzka inicjatywa, realizowana przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi i łódzką Szkołą Filmową.

Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Festiwalowe wydarzenia będą dostępne na:

Facebooku: facebook.com/FilmteractiveFestival

Instagramie: instagram.com/filmteractivefestival

YouTube’ie: youtube.com/user/Filmteractive

Twitterze: twitter.com/Filmteractive

LinkedInie: linkedin.com/company/filmteractive