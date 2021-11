Telewizja - Dorota Szelągowska remontuje w Łodzi

Szalona ekipa remontowa Doroty Szelągowskiej po raz kolejny odwiedziła nasze miasto i tym razem odmieniła życie mieszkanki Bałut, Moniki i jej córki. Prezentujący tę historię odcinek popularnego programu zostanie wyemitowany na antenie TVN w najbliższy poniedziałek, 22 listopada (od godz. 21.30) i - jak zapowiadają realizatorzy - ma być wyjątkowo wzruszający.

Bohaterki programu, 39-letnia pani Monika i jej córka, mieszkają przy ul. Łanowej, na łódzkich Bałutach. Pani Monika od prawie ośmiu lat pracuje w fundacji Aktywizacja. Od dawna jest również wolontariuszką w domu dziecka dla małoletnich z niepełnosprawnościami. To właśnie tam trafiła na Julkę, która całkowicie odmieniła jej życie. Kiedy się poznały, dziewczynka miała kilka lat. Biologiczni rodzice oddali ją, ponieważ nie umieli i nie byli w stanie zająć się Julką, cierpiącą na dziecięce porażenie mózgowe. Dziewczynka nie mówi, odżywia się pozaustrojowo. Przez siedem lat była praktycznie uwięziona we własnym ciele i nie miała narzędzi, żeby komunikować się ze światem. To właśnie dla niej pani Monika nauczyła się języka migowego. Potem swoją wiedzę przekazała Julii.