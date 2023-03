Telewizyjny Turniej Miast Sieradz - Łowicz w 1969 roku. Było 10:8. Kto wygrał? FOTO

Podobnie było w niedzielę 27 kwietnia 1969 roku. Turniej rozpoczął się o godz. 14, a do rywalizacji stanęły 100-osobowe ekipy z Sieradza i Łowicza. Walczono nie tylko o sławę i uznanie całego kraju, ale również o milion złotych. Zmagania z Sieradza na żywo relacjonował niezwykle wówczas popularny prezenter telewizyjny Jan Suzin. Prezentujemy unikalne zdjęcia dokumentujące to niezwykle wówczas ważne wydarzenie dla mieszkańców Sieradza i okolic. Pochodzą one z archiwum Pawła Kurzawskiego. Dziękujemy!

Wśród konkurencji turniejowych były między innymi przyśpiewki regionalne, konkurs furmanów, slalom traktorzystów, wiedza o regionie, pokaz mody regionalnej, dojenie krów, konkurs sołtysów, a nawet wyścigi gospodyń domowych na wrotkach.

W jury zasiadało 9 osób, po trzy z Sieradza i Łowicza oraz trzy neutralne. W sieradzkim jury był między innymi światowej sławy fryzjer Antoine Cierplikowski. Sieradz pokonał Łowicz 10:8!

Karol Badziak, dziennikarz ówczesnej prasy lokalnej tak opisywał sieradzki turniej.