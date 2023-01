Ten piłkarz Widzewa może być największym objawieniem w PKO Ekstraklasie

Poruszano wiele wątków:

W jakim składzie zagrają łodzianie? Jakub Wrąbel miał dziewięciomiesięczną przerwę, ale wrócił do dobrej dyspozycji. Oczywiście potrzebuje jeszcze minut, ale jest bardzo bliski optymalnej dyspozycji i może rywalizować z Henrichem Ravasem. Fabio Nunes wygląda dobrze fizycznie. Powinien być gotowy na pierwsze spotkanie. Martin Kreuzriegler też znajdzie się w kadrze meczowej.

Czy Widzew zmienił się w porównaniu z pierwszym meczem z Pogonią? - Mam nadzieję, że zmieni się wynik - mówił trener. - Zespół się zmienił, uczył się ekstraklasy, zobaczyliśmy, że możemy grać z każdym zespołem. Jesteśmy świadomi swoich atutów, swojej siły.

Murawa? - Po wymianie nasza murawa wygląda bardzo dobrze, Wierzę, że czeka nas jutro ciekawe, szybkie spotkanie - dodał trener.

O zagranicznych zgrupowaniach

Bartłomiej Pawłowski: - Musimy jeździć z Polski na zagraniczne zgrupowania. Warunki pogodowe w kraju nie sprzyjajom treningom. W Turcji mieliśmy doskonale przygotowane boiska i możliwość gry z silnymi sparingpartnerami. Czujemy, że postrzeganie Widzewa w ekstraklasie jest inne. Ligowe marki podchodziły do na sz dużym respektem. To zaskoczenie wynikało z naszej dobrej gry jesienią. Runda rewanżowa jest od tego, by podejść do nowych wyzwań i pierwsze spotkanie zdobyć trzy punkty. Ale nie jestem fanem tego, żeby myśleć tylko o rewanżach w meczach z drużynami, z którymi się potknęliśmy. Chcemy skończyć sezon na tym samym miejscu, na którym jesteśmy teraz. Chcemy być pozytywem tego sezonu.

Kto był zwycięzcą okresu przygotowawczego?

Zwycięzcą okresu przygotowawczego może być Juliusz Letniowski, który wyglądał na treningach bardzo dobrze. To nie jest wielka tajemnica, że ma duże umiejętności techniczne. Liczymy, że ten piłkarz może być objawieniem rundy wiosennej.