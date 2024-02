Teraz trzeba przerejestrować kupiony samochód. Jeśli tego nie zrobisz, to zapłacisz nawet 2 tysiące złotych kary

Do tej pory za nieprzerejestrowanie kupionego samochodu ustawodawca nie przywidywał żadnych kar. W efekcie kierowcy często ograniczali swoje działanie do zgłoszenia nabycia pojazdu, co można było zrobić przez internet

Zakup samochodu zawsze wiązał się z kilkoma obowiązkami, które kierowcy często ignorowali. Od początku 2024 nowi właściciele muszą przerejestrować kupiony samochód, bo inaczej zapłacą karę. Wcześniej taki obowiązek także na nich spoczywał, ale nie było za to żadnych kar finansowych. Teraz to się zmieni

Zobacz jakie grożą kary za nieprzerejestrowanie kupionego samochodu Częste nieprzerejestrowywanie zakupionych samochodów przez nowych właścicieli prowadziło do wielu różnych problemów w poszczególnych urzędach.

Teraz trzeba będzie przerejestrować kupiony samochód

Do grudnia należało przerejestrować zakupiony pojazd na nowego właściciela, ale często był to martwy przepis. Powód? Za nieprzerejestrowanie kupionego samochodu ustawodawca nie przywidywał żadnych kar. W efekcie kierowcy często ograniczali swoje działanie do zgłoszenia nabycia pojazdu, co można było zrobić przez internet, ale później już nie podejmowali się przerejestrowania samochodu, bo to wymagało wizyty w wydziale komunikacji. W efekcie prowadziło to do bałaganu w dokumentach urzędowych oraz różnych problemów, gdy dochodziło na przykład do kolizji drogowej z udziałem nabytego wcześniej pojazdu. Z tego powodu od stycznia 2024 r. przepisy te się zmieniły.

Od 1 stycznia 2024 r. każdy, kto kupi samochód, będzie musiał nie tylko poinformować starostwo powiatowe o tym fakcie, lecz także przerejestrować pojazd w ciągu 30 dni. To oznacza, że nie będzie można sprawy załatwić sprawy bez wychodzenia z domu. Przerejestrowanie to złożenie dokumentów, ale także wymiana dowodu rejestracyjnego i zmiana hologramów na starych tablicach rejestracyjnych, jeśli właściciel chce je zostawić. To nie wszystko, bo dochodzi jeszcze dodatkowa opłata za przerejestrowanie samochodu, która wynosi 66 zł i 50 gr.

Kary za nieprzerejestrowanie samochodu

Żeby nowi właściciele nie zwlekali z przerejestrowaniem pojazdu, wprowadzano też kary finansowe za niedopełnienie tego obowiązku. Za przekroczenie 30-dniowego terminu trzeba zapłacić 500 zł. Jeśli ktoś odwleka dłużej załatwienie tej sprawy, to po 180 dniach od zakupu auta kwota ta rośnie już do tysiąca złotych. Dla przedsiębiorców kary są dwukrotnie wyższe. Nowe przepisy i wprowadzone kary finansowe mają zmusić kupujących do przerejestrowania zakupionych pojazdów, a co za tym idzie, do uporządkowania bazy danych. Do tej pory często było tak, że samochód czy motocykl przez długi czas był zarejestrowany na poprzedniego właściciela, a w razie próby określenia, do kogo naprawdę należy pojazd, wymagało to sporego wysiłku urzędników.

