Terenówką do Czarnobyla. Zobaczcie, jak wygląda to miejsce 35 lat po katastrofie

Pierwszy dzień w strefie ekipa spędziła na zwiedzaniu trzech opuszczonych wiosek, najbardziej wysuniętych na północ, po lewej stronie rzeki Dniepr. Pustostany, pozostawione domki drewniane, cerkiew od środka. Te widoki zrobiły na zwiedzających duże wrażenie. Drugi dzień wyprawy upłynął ekipie na zwiedzaniu słynnej anteny radiowej, tzw. "Oko Moskwy".

Być tam pod nimi i nie wejść na nie? Oczywiście oficjalnie nie wolno, ale co zakazane smakuje najbardziej, więc ruszyliśmy na drabinki. Większości wystarczyło dotrzeć do pierwszej platformy łączącej sekcje, która była na wysokości około 40 metrów. Kilku osobom udało się dotrzeć na samą górę, ponoć widoki mega. W oddali widzieliśmy opuszczone miasto Prypeć oraz sarkofag i pozostałe reaktory. Po zrobieniu wspólnych zdjęć pod "Okiem Moskwy" ruszyliśmy do najbardziej oddalonej wioski, gdzie po latach od wybuchu nieliczne osoby powracały do swoich domostw. I tak dojechaliśmy do tzw. samosiołów, gdzie para starszych osób ugościła naszą 20 osobową ekipę w drewnianym domku, częstując- wspomina Tomasz Wielgosik.