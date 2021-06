Termalika marzy o awansie do elity w Łodzi.ŁKS bez Mamrota

Miejscowych nie poprowadzi już w tym spotkaniu trener Ireneusz Mamrot, który jak wczoraj informowaliśmy wraca do stolicy Podlasia Białegostoku, gdzie przejmuje ekstraklasową Jagiellonię, która zakończyła sezon na 11 miejscu, co przyjęto tam jako niedosyt. Zastąpi natomiast Rafała Grzyba. Dla Ireneusza Mamrota to powrót do “Jagi”, z którą rozstał się całkiem niedawno, bo w grudniu 2019 roku. Wcześniej wywalczył jednak z tym zespołem wicemistrzostwo Polski i awansował do finału krajowego pucharu. W Łodzi za Ireneuszem Mamrotem nikt płakał nie będzie, bo nic wielkiego tu nie zwojował. Pod jego batutą drużyna nic wielkiego nie pokazała, więcej było goryczy niż radości z jej gry. Na dwie kolejki przed końcem sezonu zasadniczego ełkaesiacy zajmują w pierwszoligowej tabeli piąte miejsce, bez szans na bezpośredni awans do elity. Zapewne wystąpią w barażach. Gdyby dziś zakończyła się liga, to graliby z Arką Gdynia na wyjeździe. Kto więc poprowadzi łodzian w starciu z Termaliką oraz Tychami i ewentualnie w barażach? Drugi obecnie trener Marcin Pogorzała. Może pod jego batutą ełkaesiacy w końcu zaskoczą i postawią się niecieczanom, którzy nie ukrywają, że chcą świętować na alei Unii 2 awans do PKO Ekstraklasy. - Wystąpimy w Łodzi w najsilniejszym składzie - mówi Andrzej Mizera, rzecznik prasowy klubu z Niecieczy. - To prawda, wiosną nie idzie nam już tak dobrze jak jesienią, ale obowiązuje hasło bij lidera. Wpływ na to ma kilka rzeczy, między innymi koronawirus, który nas dopadł i w związku z tym nałożyły nam się mecze. W miesiącu graliśmy nawet siedem spotkań. My jednak czujemy się mocni i chcemy w filmowej Łodzi wywalczyć awans do elity, choć oczywiście doceniamy klasę rywala. Łódź, to nasza ziemia obiecana. Tak marzymy w Niecieczy o ekstraklasie, bo to liga w której czuliśmy się dobrze, spokojnie się tam odnajdziemy.

Drużyna prowadzona przez Mariusza Lewandowskiego zamelduje się w Łodzi dzień wcześniej. Jak mówi Andrzej Mizera, niecieczanie nie wyjeżdżają na potyczki w dniu ich rozgrywania. ą