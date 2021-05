Termalika w elicie, GKS w II lidze - to w weekend?

Słoniki, czyli drużyna z Niecieczy prowadzona przez trenera Mariusza Lewandowskiego, wiosną nie błyszczy, ale jeśli w niedzielę co najmniej zremisuje w Opolu z Odrą, to będzie mogła świętować awans do elity i to na dwie kolejki przed końcem sezonu. Stanie się tak bez względu na wyniki meczów z udziałem najgroźniejszych rywali, czyGKSTychy, Arki Gdynia i Radomiaka Radom.

GKSBełchatów może pożegnać się z zapleczem elity jeśli przegra w Głogowie z Chrobrym, a Zagłębie Sosnowiec nie przegra w Niepołomicach z Puszczą. Jeśli drużyna trenera Marcina Węglewskiego zremisuje, a sosnowiczanie wygrają, to także wyląduje w II lidze. Nie oszukujmy się, musiałby zdarzyć się cud, żeby bełchatowianie uniknęli najgorszego.

Dodajmy, że będzie to szósty w historii oficjalny pojedynek GKS z zespołem z Głogowa. Chrobry wygrał trzy mecze, bełchatowianie jeden, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. ą

I liga

32. kolejka. Piątek (28 maja): Widzew Łódź - GKS Tychy (17.40, wynik meczu z rundy jesiennej 1:2). Sobota (29 maja): Miedź Legnica - ŁKS Łódź (12.40, 4:3), Jastrzębie - Sandecja Nowy Sącz (17, 0:3), Chrobry Gło-gów - GKSBełchatów (16, 2:1), Radomiak Radom - Resovia Rzeszów (19.10, 0:0), Koro- na Kielce - Arka Gdynia (17, 0:1). Niedziela (30 maja): Odra Opole - Termalika Niecie-cza (12.40, 1:1), Górnik Łęczna - Stomil Olsztyn (17, 1:2), Puszcza Niepołomice - Zagłębie Sosnowiec (19, 0:2).