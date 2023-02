Terminal multimodalny pod Krośniewicami już gotowy. Inwestor czeka na pozwolenia

To będzie jedna z najważniejszych inwestycji związanych z transportem towarów w naszym regionie. Obiekt zbudowany jest na powierzchni około sześciu hektarów.

Obecnie na terenie obiektu można zobaczyć np. trzy wozy kontenerowe (reach stackery), dżwig samojezdny oraz dwa ciągniki terminalowe z naczepami specjalistycznymi do przewozu kontenerów na terenie terminala.

- Oczekujemy na dostawę dwóch suwnic terminalowych RTG Kalmar, które około 20 marca dopłyną do Gdańska i następnie transportem drogowym zostaną dostarczone do Krzewia. Montaż suwnic potrwa ok. dwóch miesięcy. Planowane uruchomienie suwnic przewiduje się maksymalnie do 30 maja - dodaje prezes Stasiak.