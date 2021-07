Termy Poddębice, Malinka, Lisowice. Gdzie się kąpać blisko Łodzi? Kąpieliska w Łodzi i w regionie zapraszają 7.07.2021

Jeszcze dwa lata temu w województwie działało 17 kąpielisk, dziś jest ich już 21. Powstało kilka nowych miejsc, a część starych zyskało nowe atrakcje. Baza kąpieliskowa w regionie łódzkim z roku na rok jest coraz większa i coraz bardziej doinwestowana. Na plażach jest ładnie, a oprócz wody i piasku niemal wszędzie są jakieś atrakcje. Dokąd warto się wybrać na plażę w regionie łódzkim?

Malinka w Zgierzu

Pozytywne zmiany pojawiły się w tym roku na zgierskim kąpielisku Malinka. Dzięki unijnemu dofinansowaniu i kosztem 7 mln zł zgierski MOSiR przeprowadził gruntowny remont. Działające od lat 70-tych kąpielisko bardzo go potrzebowało. Z dna usunięto muł i wprowadzono znane już z Łodzi naturalne rozwiązania filtrujące wodę, które zapobiegają wykwitom sinic. Wokół zbiornika powiększono plażę, a na wodzie zbudowano drewniane pomosty, które dzielą kąpielisko na segmenty o różnej głębokości. Pojawił się wodny plac zabaw z kotarami i armatkami wodnymi, ścianka wspinaczkowa dla dzieci, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boiska do gry w piłkę, a także strzelnica golfowa, czyli miejsce do nauki gry w golfa. Korzystanie z kąpieliska jest bezpłatne, ale za część atrakcji trzeba dopłacić, np. wypożyczenie koszyka z kijami i piłkami do golfa kosztuje od 5 zł do 15 zł.