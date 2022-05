Termy Poddębice otwarto w majówkę! Nowe baseny termalne blisko Łodzi odwiedzili pierwsi goście 13.05.2022

Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski nie kryje dumy z Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji, bo pod tą nazwą kryją się też Termy Poddębice. - Nasza gmina zabiegała o budowę takiego kompleksu i jej rozwój w oparciu o wody geotermalne od 30 lat. Największym problemem pozostawał odwiert, bo zawsze pozostaje niepewność, czy uda się natrafić na wodę, a jeśli już to w jakiej ilości i o jakich parametrach. 11 lat temu odwiert został wykonany i reszta poszła już dosyć szybko.

Śmiało można powiedzieć, że gmina Poddębice jako jedyna w kraju w tak krótkim czasie po dostaniu się do złóż geotermalnych wybudowała sieci ciepłownicze i kotłownię, dzięki czemu obecnie 80 procent mieszkańców miasta ma dostarczone ciepło z tego źródła; ma balneologię w szpitalu, no i teraz Termy. Zainwestowaliśmy w tym czasie ponad 150 mln złotych, ale to na pewno nie koniec, bo chcielibyśmy się dalej rozwijać w tym kierunku.