Tesco zamyka sklep na Widzewie w Łodzi i zwalnia ludzi. Zwolnienia planują też inne sieci handlowe

Nieuczciwe L4 lekarskie dobijają małe firmy. Zaczną się masowe kontrole pracowników?

Pandemia Covid-19 to nie tylko stan zagrożenia zdrowia publicznego. To także kryzys gospodarczy. Dla większości małych i średnich przedsiębiorców wyzwaniem stają się pojedyncze zwolnienia lekarskie pobierane przez pracowników. - Jeżeli pracodawca ma podejrzenia, co do prawidłowoś...